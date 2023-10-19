Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Ekim 2023 14:43
L beden trafikçi montu

Arkadaşlar elinde L beden trafikci montu olan varsa ücreti karşılığında almak istiyorum. Özelden yazabilirseniz sevinirim.


85200258
Genel Müdür
19 Ekim 2023 15:30
Gih montu var L beden uyarsa özelden yaz.

Ragıp Gelibolu
Aday Memur
19 Ekim 2023 15:44

Benim eski mont var, üstüne trafikçi yazıp verebilirim.

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