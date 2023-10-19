KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Ekim 2023 16:26
İçişleri bakanlığı alımı

İçerik, editör tarafından düzenlenmiştir/silinmiştir.

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yeni mi haber arkadaşlar bı bilgisi olan var mı?


E.Kayı Han
Editor
19 Ekim 2023 16:42

Başka internet sitelerine yönlendirme yapan link paylaşımı yapmayalım.

Ayrıca paylaştığınız linkte ki husus personel alımı değil dolu ve boş kadro değişikliğine ilişkin.

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