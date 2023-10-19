Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
19 Ekim 2023 16:51
4a dan 4b ye acil

4a koruma güvenlikten farkli bakanliga 4 b sözleşmeli olarak atanmak oluyor mu

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