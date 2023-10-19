KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Ekim 2023 16:54
Kayıp diploma

Arkadaslar , ogrenim durum belgesini e devletten cikarttim , gecerli olur degil mi ? Bilgisi olan

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