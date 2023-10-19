KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Ekim 2023 16:59
SGK 2023/6 KPSS ÖSYM Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Tahmini olan var mı?

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