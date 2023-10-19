Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 17:27
Sendikalar ve Ara Tatil Seminerleri

Yahu bu Sendikalar ne işe yarıyor ? Belki binlerce öğretmen ara tatil seminerleri , maaşlar, çalışma şartları ve şiddet konusunda mağdur ama sendikalar uyuyor mu ? Madem sendikalar uyuyor , bu sendikalara üye olan öğretmenler de mi uyuyor ? İstifa etmek için neyi bekliyorlar ?

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