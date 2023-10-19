Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 17:36

Sendikalar ne için vardır?

Bu ankete 2 saat 33 dakikada, 1 kişi oy kullandı


hallibo1
Aday Memur
19 Ekim 2023 17:41

Başka seçeneğin olmaması başka işe yaramadıkları içindir.


majesteleri7
Şube Müdürü
19 Ekim 2023 17:49

Dostum bu sendika işlerinin çok derinine inersen aslında iş avrupa birliği standartlarına dayanır tamam mı?avrupa birliğine giriş fasıllarından biridir hizmet kollarında sendikalaşma olması şartı.ha oldu mu dersen işte ülkemizde bu kadar oldu.var mı var.adamlar da bunu bildiği için he he diyolar almıyolar zaten başka maddelerde öyle.desinlere iş çoktur memleketimizde

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