Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ekim 2023 17:41
Geçici görevlendirme

A şehrinde sözleşmeli olarak çalışan bir kişi, B şehrine geçici görevlendirilebilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Ekim 2023 19:01
Mümkün.
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