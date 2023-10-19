Okul yöneticiliğinin profesyonel meslek olması ne anlama geliyor?

10 yıldır aynı terane var..Bunlar sadece tavsiye kararı ya da ecek ecak şeyleri..Bir şey çıkmaz..malum sen izin vermiyor vermez de.

10 yıldır aynı terane var..Bunlar sadece tavsiye kararı ya da ecek ecak şeyleri..Bir şey çıkmaz..malum sen izin vermiyor vermez de.