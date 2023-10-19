Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ekim 2023 18:42
memur istifa
herkese merhaba 1 ay önce şoför olarak atandım, şimdi istifa edicem, kuruma bildirirsem bekleme sürem 6 aymış, kuruma bildirdiğimde zorluk çıkarma ihtimalleri var mıdır, eleman eksik çünkü,

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