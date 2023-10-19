Kara Düzen

Merhaba sevgili memur kardeşlerim hastanede poliklinikte doktor yanı çalışan bir sekreter arkadaşınız olarak hastanedeki düzenden hiç memnun değilim ve bunu gerekli mecralara bildirmek istiyorum. Bir şey değişmese bile idari ekibin başının ağırması bile benim için yeterli.

Düzensizliklerden ilki giriş çıkış saatleri hakkında 15.45den başlamak üzeri işinin bittiğini idda eden çıkıyor. Imza bazlı olduğundan kimse kontrol etmiyor.(kart basma sisteminin esas alınmasını ve e-imza yerine geçmesini nasıl talep edebiliriz?) İkincisi tıbbi sekreterler arasındaki çifte standart. idari ve saha ekibinin imzasının farklı alanlarda atılıp saha ekibinin föyünün denetlemesi için bir işçiye verilmesi bu işçinin kendi sevdiklerine mesai yazıp kendi idare edip kafasına göre izin kullandırması. Ve bunu idarenin onaylaması. Bunları ne şekilde dile getirmeliyim?