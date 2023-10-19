Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ekim 2023 18:51
Sınıflar Arası Hizmet Birleştirme

Konu hakkında bilgilendirme yapabilecek varsa sevinirim. Daha önce vakıf üniversitesinde çevre mühendisliği bölümünde araştırma görevlisiydim, çevre mühendisleri odasına da kayıtlıydım. İstifa sonrası devlet memurluğuna kpss puanı ile çevre mühendisi olarak atandım. Araştırma görevlisi olarak yaptığım hizmet sürelerini saydırabilir miyim? Hizmet birleştirme yapabilir miyim? Teşekkür ederim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Ekim 2023 19:04
Yaptırabilirsiniz ancak vakıf üniversitesi özel üniversite olduğu için özel sektörde geçen sürelerin 4'te 3'ü sayılır. Ayrıca teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı haricindeki kadrolar için bu süreler memuriyette geçmiş sayılamıyor.

envengi
Aday Memur
19 Ekim 2023 19:56
teşekkür ederim ilginize. bununla ilgili bir görüş yazısı var mıdır? ben araştırdım bulamadım. araştırma görevlisi teknik sayılmadığı için tereddüt var.
hsnd, 1 saat önce
Yaptırabilirsiniz ancak vakıf üniversitesi özel üniversite olduğu için özel sektörde geçen sürelerin 4'te 3'ü sayılır. Ayrıca teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı haricindeki kadrolar için bu süreler memuriyette geçmiş sayılamıyor.
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