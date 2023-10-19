Sınıflar Arası Hizmet Birleştirme

Yaptırabilirsiniz ancak vakıf üniversitesi özel üniversite olduğu için özel sektörde geçen sürelerin 4'te 3'ü sayılır. Ayrıca teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı haricindeki kadrolar için bu süreler memuriyette geçmiş sayılamıyor.

Yaptırabilirsiniz ancak vakıf üniversitesi özel üniversite olduğu için özel sektörde geçen sürelerin 4'te 3'ü sayılır. Ayrıca teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı haricindeki kadrolar için bu süreler memuriyette geçmiş sayılamıyor.