Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 19:12
Seminere katılmak zorunda mıyım?

Ben özel okulda saat ucretli olarak çalışıyorum.Bugün kadrolu öğretmenler Kasım seminerine bizimde katilacagimizi söyledi.Ücretli öğretmenleri seminere katılmak zorunda mi

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