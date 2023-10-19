Ek Yerleştirme İle Gitmek İstemiyorum

Merhabalar. 19.10.2023 tarihinde öğretmen ek yerleştirmesi yapıldı ancak ben bu yerleştirme ile gitmek istemiyorum. Diyeceksiniz Allah'tan belanı mı istiyorsun? Hayır konu o değil, ben zaten normal atama ile atanamayınca 2023 KPSS'ye girdim ve çok güzel bir sıralama aldım, şöyle diyeyim en ölü atamada bile atanacak bir sıralamam var. Şimdi ben 2024 yılı atamasını beklerken tepeden inme bir şekilde yerleştirildiğimi öğreniyorum. 2023 KPSS puanları belli olduktan sonra 2022 KPSS geçerliliğini yitirmiyor mu? Eğer gitmezsem 1 yıl ceza almak gibi saçma bir durumla karşılaşır mıyım? Eğer gitmezsem zaten diğer atamada orası açık kalacak yani ortada benim yüzümden boş kalan bir kontenjan yok, normal atama ile orayı seçip de gitmeyen öğretmenden dolayı halihazırda boş bir kontenjan zaten. Arkadaşlar sağlık problemlerim olduğu için ulaşım benim için çok büyük bir problem, yoksa ülkenin her yeri bizim ama konu o değil . O yüzden yargılamadan bilgilendirirseniz çok makbule geçer.