Ek Yerleştirme İle Gitmek İstemiyorum

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Ara tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeliDilekçe sorunuBüyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç gün29 ekim kutlama töreni okullarda yapılack mı? Sınav senaryolarıSınav Tarihleri Tekrar Değişti (18.10.2023)Neyi bekliyoruz hocam ?Anasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyorSizce Ara Tatil Semineri Online Olur mu?Öğretmenin bana hakaretler etmesi
Sözlük
Son Haberler
İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıHatay'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tutuklandıHatay'da kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendiAnkara'da 22 yaşındaki genç kadın silahla vurularak öldürüldüDSÖ: Sorumlusu kim olursa olsun bu saldırı tolere edilemez
Editörün Seçimi
Memurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?