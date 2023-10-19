Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 20:12
Ek Yerleştirme İle Gitmek İstemiyorum

Merhabalar. 19.10.2023 tarihinde öğretmen ek yerleştirmesi yapıldı ancak ben bu yerleştirme ile gitmek istemiyorum. Diyeceksiniz Allah'tan belanı mı istiyorsun? Hayır konu o değil, ben zaten normal atama ile atanamayınca 2023 KPSS'ye girdim ve çok güzel bir sıralama aldım, şöyle diyeyim en ölü atamada bile atanacak bir sıralamam var. Şimdi ben 2024 yılı atamasını beklerken tepeden inme bir şekilde yerleştirildiğimi öğreniyorum. 2023 KPSS puanları belli olduktan sonra 2022 KPSS geçerliliğini yitirmiyor mu? Eğer gitmezsem 1 yıl ceza almak gibi saçma bir durumla karşılaşır mıyım? Eğer gitmezsem zaten diğer atamada orası açık kalacak yani ortada benim yüzümden boş kalan bir kontenjan yok, normal atama ile orayı seçip de gitmeyen öğretmenden dolayı halihazırda boş bir kontenjan zaten. Arkadaşlar sağlık problemlerim olduğu için ulaşım benim için çok büyük bir problem, yoksa ülkenin her yeri bizim ama konu o değil . O yüzden yargılamadan bilgilendirirseniz çok makbule geçer.


Peliniin
Şef
19 Ekim 2023 21:29

Bence çok haklısınız, eğer puanınız yüksekse gitmek istememeniz doğal, bu durumu iyice araştırın, umarım ceza almazsınız


sistem1984
Şef
19 Ekim 2023 21:54
Atandınız artık hocam. 41. tercihi açtığınız için gitmeyenin yerine boş kalanın yerine atandınız. Eğer gitmezseniz bir sene ceza alırsınız.
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