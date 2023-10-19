Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ekim 2023 20:27
hizmet birlestirme ve izin

Daha önce 3 yıl Aİle hekimliğinde çalıştım atandıktan sonra hastanede 7 yıldır çalışıyorum. Toplam 10 yıl hizmetim oldu. 2 ay önce Hizmet birleştirmesi yaptım kadro derece 6/3 oldu hizmet puanımda hiçbir değişiklik olmadı bide ocaktan sonra yıllık izin 30 gün olur mu? Şimdiden cevap vereceklere teşekürler:)


afilun
Memur
19 Ekim 2023 20:33

Hizmet süreniz hangi tarihte doluyorsa o gün hakedersiniz


lDeimosl
Genel Müdür
19 Ekim 2023 21:00

Kadrolu çalışmadığınız hizmetlerinize hizmet puanı verilmez. Özeldeki hizmetlerinizin de dörtte üçü kazanılmış hak aylığına sayılır. Dolayısıyla 10 yılınız dolmaz.

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