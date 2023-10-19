Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 23:05
Fikri ve Sınai mülkiyet seminerine Konya üzeri giden?

Fikrî ve Sınaî mülkiyet seminerine katılıp Konya üzeri gidecek olan var mı?

Uygun vakitte tren bileti bulamadım da...


halis4242
Genel Müdür
19 Ekim 2023 23:29

Vasıtasıyla Konya üzeri gidecek olan yok mu?

Toplam 1 mesaj

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