Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Ekim 2023 23:33
Bursluluk başlayışı...

Bursluluk ücreti yatırılış ile ilgili velilerin PTT 'ye başvurması mı gerekiyor yoksa kartlar okuldan mı teslim alınıyor?

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