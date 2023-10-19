Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


19 Ekim 2023 23:41
İngilizce alanında öğretim görevlisi olarak seçilmek için kaç yds ve ales puani gerekir

Taban puan alemde 70 yds 85 ama seçilmek için kaç puan gerekiyor

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