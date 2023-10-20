Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


20 Ekim 2023 00:34
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ SÖZLEŞMELİ VE ZOR DURUMDA

Doktor öğretim üyeleri&#775; sözleşme sorununun çözülmesi&#775; ve daimi kadro için herkes elini taşın altına koymalı. gerekli&#775; mercilere durmadan mail atalım. Sosyal medyada paylaşalım. Çünkü bu durum ciddi sorunlara yol açmaya başladı. Çalışma motivasyonumuza zarar vermeye başladı. Cimer'e, Yök'a, Üak'a mail atalım, bu hayati sorunu dile getirelim

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