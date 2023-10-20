KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 01:13
Dhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlı

6000 kişilik dhm çalışanı facebook grubunda bugün grup kurucusu bay Kahraman tarafından, -2024 güzellikleri- yorumuyla paylaşılan 2024 Ocak maaşlarıdır.

Grupta paylaşımın memurlar nete sızabileceği sebebiyle tepki gösterilmiştir.

Her zaman olduğu gibi inkar edilecek, inanmayın yüzde yüz hesaplanmış tazminat dahil toplam NET MAAŞ -BRÜT DEĞİL- rakamlardır.

arff apron 57700

güvenlik 59550

iş mak sür 61100

memur 62000

teknisyen 62300

tekniker 68100

uzman 70100

şef 70750

mühendis 76450

teknisyen (atsep) 88800

aim memuru 92000

tekniker (atsep) 94600

aim şefi 100000

atc 101800

mühendis (atsep) 106600

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