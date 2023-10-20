KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Ekim 2023 09:23
karayolları mühendis alımı

bilen arkadaş var mı bu yıl bitmeden istihdam yapqacak mı kgm

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Mimar ve mühendislerTicaret bakanlığı 1500 kişi alımının branşları belli oldu mu ?Necmettin Erbakan üniversitesiKentsel dönüşüm başkanlığıSPK'nın 43 Memur Alım İlanı Yayınlandı.Lisans mezunu ve önlisans kpss hakkındaTcdd işçi alımı19 mayıs üniversitesi büro personeli

Sözlük

Bir insanı nasıl tanırsın? 4 beyaz lahana 2 seri katil 1 dijital ekran süresi 1 bulaşık makinesi tableti yeme trendi 2 güne bir söz bırak 1 israil 1 40 yaş sendromu 4 şahmeran 1 nerede bu insanlar sorusu 1

Son Haberler

KPSS-2023/6 tercih sonuçları açıklandıAltının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyorBursa'da cinayet sanığı koca ilk duruşmada karısını öldürdüğünü itiraf ettiİletişim Başkanlığı 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiasını yalanladıÇocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mücadelede yeni adımlar atılacak

Editörün Seçimi

memur istifa Dhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?