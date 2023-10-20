Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ekim 2023 09:31
Sağlık bakanlığı milli eğitim bakanlığı kurumlararası geçiş

Sağlıktan meb e bu şekilde geçiş yapabilir miyim kpssye girmeden oluyorsa nasıl yapılabilir


drthorax
Aday Memur
20 Ekim 2023 11:22

Bir hemşire arkadaşımız geçmişti. Önce öğretmenlik okudu, sonra kpss'ye girerek atandı. Bildiğim kadarıyla kpss olmadan geçilemiyor. Belki ünvan değişikliği olmadan geçilebiliyordur. Ancak öğretmen olarak doğrudan geçiş yok

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