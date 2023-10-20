Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2023 10:00
MKE Silah öneri

Herkese merhaba infaz koruma memuru olarak görev yapmaktayım silah satın alma belgem çıktı fakat silahlar konusunda çok bilgi sahibi değilim sürekli taşımayacağım arada poligona gidip atış yapmak hobi amaçlı kullanmak yeri geldiğinde taşımakta zorluk yaşatmayacak sorun çıkarmayacak indiriminden faydalandığımız silah modellerinden önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim

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