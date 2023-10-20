sizce yatırım neye olmalı ?

bilgisi olan cevap verirse sevinirim Ankara temelli malıköyde konut imarlı arsa mı alınmalı yoksa kazan bölgesinden tarla mı farklı görüşü olan mevcut nakti nasıl değerlendirmeliyiz fikirleriniz ?

bilgisi olan cevap verirse sevinirim Ankara temelli malıköyde konut imarlı arsa mı alınmalı yoksa kazan bölgesinden tarla mı farklı görüşü olan mevcut nakti nasıl değerlendirmeliyiz fikirleriniz ?