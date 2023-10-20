Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 10:24
Maaşımız iyileştirilmeli

Maaş bölümünde diğer mesleklerdeki üyelerin maaşlarını takip ediyorum, en düşük maaşı biz alıyoruz, ek dersimiz bir nebze iyiydi ama artık o da çok düşük kaldı, yeni düzenlemede 10 yılını dolduran başöğretmen olmalı, bu düzenleme bir nebze olsun maaşlarımızı iyileştirir, ama emeklilikte de kesilmemeli

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