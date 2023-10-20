Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 10:26
sizce arsa mı tarla mı
Ankara'yı bilen meslektaşlarım arsa/tarla yatırım için nereleri önerirsiniz temelli Malıköy konut imarlı mı, kazan bölgesinden tarla mı fikirleriniz nedir sadece fikri olan yazarsa sevinirim

misyon.2010
Müsteşar Yardımcısı
20 Ekim 2023 10:31

1~istanbul yolu


misyon.2010
Müsteşar Yardımcısı
20 Ekim 2023 10:33

1 İstanbul yolu

2 Eskişehir yolu

3 Samsun yolu

4 Çankırı yolu

Öncelik sıralaman olsun, kadastral yolu olmayan, hisseli olan tarlalara hiç bakma, köy sınırına 1km mesafede olan tarlalara bak

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