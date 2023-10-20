Yüksek lisans ek ders artirimli ödeme

Merhaba arkadaşlar. Yüksek lisans mezunu sinif öğretmeniyim. Ek dersim 100de 7 artirimli odenmeli ancak ek dersi hazirlayan idareciye soyledigimde bana sistem otomatik yapiyor diyor. biz normal ek dersinizi hazirliyoruz diyor. ama ben hala ayni aliyorum ek dersimi artirim olmadan. boyle birsey var mi idareci arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

Merhaba arkadaşlar. Yüksek lisans mezunu sinif öğretmeniyim. Ek dersim 100de 7 artirimli odenmeli ancak ek dersi hazirlayan idareciye soyledigimde bana sistem otomatik yapiyor diyor. biz normal ek dersinizi hazirliyoruz diyor. ama ben hala ayni aliyorum ek dersimi artirim olmadan. boyle birsey var mi idareci arkadaşlar cevap verirse sevinirim.