Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 10:43
Yüksek lisans ek ders artirimli ödeme
Merhaba arkadaşlar. Yüksek lisans mezunu sinif öğretmeniyim. Ek dersim 100de 7 artirimli odenmeli ancak ek dersi hazirlayan idareciye soyledigimde bana sistem otomatik yapiyor diyor. biz normal ek dersinizi hazirliyoruz diyor. ama ben hala ayni aliyorum ek dersimi artirim olmadan. boyle birsey var mi idareci arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

MuaLLim_01
Memur
20 Ekim 2023 11:08

hocam idarecinize şunu sorun. sizin yüksek lisansınız kbs ye işlenmiş mi ? idarecinizin işlenip işlenmediğini kontrol etmesi lazım.

eğer işlenmiş ise idareciniz haklı. sistem gündüz kısmına girilen ek dersinizi otomatik olarak artırımlı hesaplar. fiili girdiğiniz saatlerin ek dersini gündüze, 10 a 1 saat verilen ek dersi EYGG'ne girmesi lazım. sonrasını sistem ayarlıyor.


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
20 Ekim 2023 11:39

Hocam bana da aynısını yaptılar 18 yanlış almışım ek dersimi. Bir sürü uğraştım sonra.

Diğer sinifcilarla aynı yatıyorsa sizinki de yanlış. KBS ye girin beraber kontrol edin oradan eğitim durumunu yüksek lisans olarak değiştirmeniz lazim.

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