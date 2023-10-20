Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 11:02
nato 5. madde

Arkadaslar merak ettiğim bir konu var bildiğiniz gibi bir kac gündür israil filistin olayından dolayı millet infial halinde israile savas ilan edilmesini cihat ilan edilmesini isteyenler var ama israili abd destekliyor ve abd nato ülkesi sende nato ülkesinin simdi diyelim iran abd ye saldırdı natonun 5. maddesi devreye girer mi girerse bu durumda Türkiye abdnin yanında savasa mı girmesi gerekiyor yoksa o 5. madde senin topraklarına saldıırı olursa gecerli adamlar senin toprağına saldırmadı israilde konuşlu birligine saldırdı bize ne diyebilirmiyiz Türkiye olarak

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