Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 11:09
MB Yıl Sonu Enflasyon Tahminini 68.01'de yükseltti..

Yanlış hesaplamadıysam yılsonunda birebir %68.01 çıkarsa Ocak ayı zam oranı % 52.18 olacak..

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