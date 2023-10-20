Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2023 11:36
merkez bankası enflasyon beklentisi
68.01 olarak güncelledi. önceki kaçtı bilen var mı ?

Bayisimsiz
Aday Memur
20 Ekim 2023 11:38
67.22
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemurlar için 9000 prim şartı2023 Ekim maaşlarımızı yazalımEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir%55 loadingDhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunlarıMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?

Sözlük

nerede bu insanlar sorusu 1 güne bir söz bırak 1 tansiyon 8 Bir insanı nasıl tanırsın? 4 yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4 hayalet gemi 1 beyaz lahana 2 makarna 2 Kadınlar insandır bizler insanoğlu 2 milli yas 1

Son Haberler

KPSS-2023/6 tercih sonuçları açıklandıAltının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyorBursa'da cinayet sanığı koca ilk duruşmada karısını öldürdüğünü itiraf ettiİletişim Başkanlığı 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiasını yalanladıÇocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mücadelede yeni adımlar atılacak

Editörün Seçimi

memur istifa Dhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?