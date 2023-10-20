KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Ekim 2023 11:54
SGK 2023/6 sonuçlar açıklandı.
İİbf en düşük İstanbul 77 küsur..

Mehmet-şeker
Şef
20 Ekim 2023 11:59

Hakaret gibi hocam yaa yarım puan bile değil açıkta kalma sebebim geçtim 1 puanı 80 küsürleri


Mehmet-şeker
Şef
20 Ekim 2023 12:03

Tabi bu demek değil ki 77 den yüksek çeko kalmadı demek aralık atamasında bakacaz sgk bu kadar alımda kalmaz ama


Boztas58
Aday Memur
20 Ekim 2023 12:13
ticaret bakanlığı alımında atanırsınız inşallah
Mehmet-şeker, 4 saat önce

Tabi bu demek değil ki 77 den yüksek çeko kalmadı demek aralık atamasında bakacaz sgk bu kadar alımda kalmaz ama


Mehmet-şeker
Şef
20 Ekim 2023 12:14

Hayırlısı artık yaa 77 den yüksek çeko kalmadı diye bişey yok tabi ama bakıcaz

Boztas58, 3 saat önce
ticaret bakanlığı alımında atanırsınız inşallah

hrbyl1109
Aday Memur
20 Ekim 2023 14:21

İyi günler. 79 puanla temmuzdaki son atamada ÇEKO dan bir kit kurumu Ankara kadrosuna atanma şansım var mıdır acaba?


silayuksels
Memur
20 Ekim 2023 14:27

umarım kadro yakanlardan biri değilsindir

hrbyl1109, 1 saat önce

İyi günler. 79 puanla temmuzdaki son atamada ÇEKO dan bir kit kurumu Ankara kadrosuna atanma şansım var mıdır acaba?


Boztas58
Aday Memur
20 Ekim 2023 15:32
pardon yanlışlıkla eksiledim geri de alinmiyor
silayuksels, 1 saat önce

umarım kadro yakanlardan biri değilsindir

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