Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 12:04
Görevde yükselme

2023 yılı görevde yükselme tercih ve tayin tarihleri hakkında bilgi sahibi olan var mı?

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