Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 12:07
İlk defa yönetici atama tercih ekranında eksik okullar

2023 yılı Kahramanmaraş ilimiz eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında yapılan tercih dönemi için 2023 Ağustos ayında açıklanan münhal listede yer alan özel eğitim okullarından hiçbirinin müdür ve müdür yardımcısı normu tercih ekranında çıkmamaktadır.


İsmail4631
20 Ekim 2023 12:17

Salih hocam bende konunun mağdurlarından biriyim Elbistan ilçesinde de tüm ilçe ve il bazında olduğu gibi ay ı durum var tüm normlar kapalı durumda. Deprem bölgesindeyiz çalıştık çabaladık sınava ilimizde değil başka bir ilde girmek zorunda kaldık fakat biri ya da birilerinin hatası yüzünden mağdur olduk durumun acilen düzeltilmesi gerekiyor.

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