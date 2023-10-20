Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2023 12:12
Mali hakların kötü olması

Bu bakanlık personeline emeğinin karşılığı neden verilmiyor , Personel neden korkuyor ? Arkadaşlar hakkınızı arayın bu ülkede en fazla iş yüküne sahip bakanlık adalet bakanlığı olup en kötü maaş veren bakanlıktir. Lütfen sosyal medya üzerinden hakkımızı arayalım bizi umursamıyorlar.


sabriabi99
Aday Memur
20 Ekim 2023 13:03
soruşturma izni yok önce bu sorun çözülmeli sonra dediklerin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Formalite Evlilikle tayin Depremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınızCezaevleri Kar PayıAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiBuca Yüksek Güvenlikli CezaeviBecayiş yapabilir mi?Yeni açılacak cezaevleriAdalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Eş durumu tayiniAylıksız iznin süresi hakkında (sadece bilgisi olan arkadaşlar lütfen)

Sözlük

şeytanın vücut bulmuş hali 24 şu an çalan şarkı 2 Bir insanı nasıl tanırsın? 4 Üzüm 1 israil 4 beyaz lahana 3 halis aydemir 1 yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4 bulaşık makinesi tableti yeme trendi 2 hayalet gemi 1

Son Haberler

İstanbul'da rezidans yangını! Mahsur kalanlar var!Kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM'ye sunulduCevdet Yılmaz: Mali disiplini esas alarak istikrarı kalıcı hale getireceğizTAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldüAA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Editörün Seçimi

Memur istifaDhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?