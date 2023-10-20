Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2023 12:39
Tayin sonrası ayrılış, Mutemetlik

Tayin yazımız geldikten sonra mutemetlik açısından ayrılışı yapmanın en iyi tarihi ne zaman ? ayın 15 diyen var, ayın ilk haftasından sonra diyen var


Memurilanlari
Aday Memur
20 Ekim 2023 12:54

Maaşlar 9 13 arası yapilir genelde. O yüzden 14 15 i ayrılış için en erken en iyi tarihtir. Gittiğin kurumda da 8 9 undan önce başlama yaparsan o kurumda da maaşın 15 ine rahat yetişir.


E.Kayı Han
Editor
20 Ekim 2023 13:54

Kurum mutemeti ile konuşun maaşları ne zaman yapıyormuş. Maaşı yaptıktan sonra ayrılış yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız.

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