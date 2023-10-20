KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Ekim 2023 12:51
İsmi değişen bir lisans bölümünün eski adıyla 4b alım yapılıp, yeni adıyla yapılan başvurunun iptal

arkadaşlar yök turizm ,turizm ihtisası ve bir çok benzeri bölümün ismini içerikleri aynı isimleri farklı diye kargaşa çıkmaması için bu bolumleri yeni bir isim altında toplamış. 2020 de karar vermiş buna resmi Web sayfasında var.eski bölümler yökun resmi Web sayfasında kapalı program olarak gözüküyor. hiç bir üniversitede yok.hep yeni isim var.yeni isimle yapılan başvuruyu bakanlık kabul etmedi.illada eski isim olacak o bölümden istiyorum diyor.bu yasal mı? lütfen bilen birisi cevaplasın çok sevinirim ne yapmam gerek???

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