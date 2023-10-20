Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 13:48
Psikolojiden gihim kpss ile ogretmenlige atanabilir miyim

Psikoliden gih oldum kpss ile yeniden atanmamda sorun olur mu. Sözleşmeli atamada istifa edip kuruma baslaniyor. Bu durumda istifa edip baslama yapsam sorun olur mu. Acil yardim.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Borsada yatırım yapmak.Emekli ikramiyesi Dışarıdan Polis Özel Harekat alımı iptal .Kredi kartıD Dilimi Rapor12./ 36 çalışmaya geçen iller bar mı sen son talimata görePoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verİstifa ettim silah parasını alamadım

Sözlük

çöpçü 4 Üzüm 1 nerede bu insanlar sorusu 1 israil 4 Bir insanı nasıl tanırsın? 4 hayalet gemi 1 Atatürk 1 40 yaş sendromu 1 tansiyon 4 milli yas 1

Son Haberler

İstanbul'da rezidans yangını! Mahsur kalanlar var!Kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM'ye sunulduCevdet Yılmaz: Mali disiplini esas alarak istikrarı kalıcı hale getireceğizTAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldüAA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Editörün Seçimi

Memur istifaDhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?