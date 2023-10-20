Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Ekim 2023 13:51
GSB'den Aile bakanlığına nakil

Herkese merhaba, gsb de yurt yöneti̇m memuru unvaninda 1 yildir çalişmaktayim. ni̇san 2023te kadroya geçti̇m. li̇sans mezuni̇yeti̇m psi̇koloji̇ olduğu i̇çi̇n ai̇le bakanliğinin psi̇kolog kadrosuna geçmem mümkün mü?

Edit : Forum başlıklarını ve mesajlarını küçük harflerle yazalım. Düzenleme yapılmıştır. 

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