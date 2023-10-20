Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ekim 2023 14:00
93,89 Ortaöğretim KPSS ile Temizlik kadrosuna atanan memur ve taşerondan geçen işçi

bugün açıklanan sonuçlara göre ortaöğretim kpss puanı ile tercih yapan bir memur adayı,

Sosyal Güvenlik Kurumu / Adana / taşra destek personeli̇ (temizlik) kadrosuna 93,89503 puan ile atanmıştır.

ilgili arkadaşın memur olarak alacağı maaş 20.500 tl

Adana Sgk da şu anda çalışan ve temizlik işçisi olarak görev yapan taşerondan geçen kamu işçisinin giydirilmiş maaşı 30.500 tl civarındadır.

eşit işe eşit ücret ti değil mi...


Memurilanlari
Aday Memur
20 Ekim 2023 14:03

Bedava kadroya 10 bin TL de ek ücret misss. Emeksiz dertsiz tasasız.


tavuklupasta
Memur
20 Ekim 2023 15:02

Ben de işçiyim, giydirilmiş maaşım en fazla 26. 000 TL. oluyor. Her işçi o dediğiniz ücreti alamıyor maalesef.


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Ekim 2023 15:14

yine çok. işçi kesimine bu kadar para verilmez. işçidir neticede.

tavuklupasta, 33 dk. önce

Ben de işçiyim, giydirilmiş maaşım en fazla 26. 000 TL. oluyor. Her işçi o dediğiniz ücreti alamıyor maalesef.


kitkanun
Şef
20 Ekim 2023 15:24

fabrikadaki işçiler asgari ücret alıyor. Üretim yerleri hariç temizlikçiye evrakçıya odacıya çaycıya kamuda en fazla asgari ücret vereceksin.

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