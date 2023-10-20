KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Ekim 2023 14:04
İlan ne zaman gelir

Merhaba arkadaşlar,

31. Dönem ilanı sizce ne zaman gelir?

29 Aralıkta mezun olursa okullar boş kalmadan onların mezuniyetine yetişecek şekilde hızlı bir ilan mı gelir? Yoksa onların boşluğunu bekçi vs diğer eğitimlerde kullanıp süreci yavaş mı işlerler? Yaşadığım şehirde daha başlamadı kurs. O yüzden endişeliyim. Tahminleriniz neler?

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