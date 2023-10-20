engelli memurunu heyet raporu hakkı

merhaba ben engelli memurum. 657 sayılı kanunda 12 ay heyet raporu akıl hastalığında ise 18 ay rapor alma hakkı var .iyileşmezse bir kat uzatılır diyor. yani normal hastalıkta 24 ay akıl hastalığında 36 ay heyet raporu hakkımız oluyor. benim merak etttiğim konu parça parça heyet raprou alınsa mesela 3 ay alıp 6 ay çalışsak sonra bir daha 6 ay heyet raporu alsak sıkıntı oluyor mu? yoksa alınan heyet raporları toplamı memurluk hayatı boyunca mı 24 veya 36 ay oluyor . demek istediğim 6 ay heyet raporu alıp sonra 6 ay çalışsak sonra 6 ay bir daha heyet raporu alsak bu şekilde devam ederse memurlukta sıkıntı oluyor mu? 10 yıllık hizmetim yok buarada. hastalığım dönem dönem alevleniyor.emekli olmak istemiyorum olursamda 15 yıl hizmet dolunca zaten engelliye hak tanınıyor oradan olmak isterim. teşekkürler.
merhaba ben engelli memurum. 657 sayılı kanunda 12 ay heyet raporu akıl hastalığında ise 18 ay rapor alma hakkı var .iyileşmezse bir kat uzatılır diyor. yani normal hastalıkta 24 ay akıl hastalığında 36 ay heyet raporu hakkımız oluyor. benim merak etttiğim konu parça parça heyet raprou alınsa mesela 3 ay alıp 6 ay çalışsak sonra bir daha 6 ay heyet raporu alsak sıkıntı oluyor mu? yoksa alınan heyet raporları toplamı memurluk hayatı boyunca mı 24 veya 36 ay oluyor . demek istediğim 6 ay heyet raporu alıp sonra 6 ay çalışsak sonra 6 ay bir daha heyet raporu alsak bu şekilde devam ederse memurlukta sıkıntı oluyor mu? 10 yıllık hizmetim yok buarada. hastalığım dönem dönem alevleniyor.emekli olmak istemiyorum olursamda 15 yıl hizmet dolunca zaten engelliye hak tanınıyor oradan olmak isterim. teşekkürler.