Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2023 15:10
özel sektörde çalışan eş durumundan tayin

merhabalar. ben özel güvenlik olarak çalışıyorum. 2022 yılında sözleşmeli olarak atandım. en son çıkan yasa ile kadrolu memur oldum. geçtiğimiz yaz ayında evlendim. eşim özel sektörde 8 senedir sigortalı olarak çalışıyor. ağustos ayında eş durumu sebebiyle tayin istedim. hala olumlu ya da olumsuz cevap gelmedi. acaba tayinim olur mu.

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