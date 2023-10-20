Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2023 15:20
SGK mi belediye mi

Hocalarım merhaba ben SGK başvurusu yaptığım gün belediyeye memur olarak atandigim haberini aldım şu anda SGK alımları açıklandı ve SGK ya da atanmisim. İkisi de İstanbul . Belediye çakılı kadro ama direkt memur oluyorsun SGK sözleşmeli ama tayin hakkı var. Kafam çok karışık yardımcı olur musunuz


E.Kayı Han
Editor
20 Ekim 2023 15:34

https://forum.memurlar.net/konu/2531863/personel-alimlarina-iliskin-konularin-kpss-forumlarinda-acilmasi.html

Konuyu KPSS forumlarında açın lütfen.

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