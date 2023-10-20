Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Ekim 2023 15:25
Tayin olma hakkında bilgisi olan

Örneğin bakanlıklarda tayin nasıl olur? Diğer bir soru da bakanlıkta tekniker kadrosunda bulunan bir kişi başka bir şehire memur, vhki, bilgisayar işletmeni olarak tayin olabilir mi?

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