arkadaslar idari soruşturma sonrasi binkarar cikti (cezadan bahsetmiyorum) .idari mahkeme surecini baslaticam. yurutmeyi durdurma talepli iptal davasi acilacak. sendika ilgilenmeyecegini soyledi açık açık.sebebi de hastanedeki kişisel tartisma sonucu olan bi sorusturma.mobinge girmiyor biz ilgilenmeyecegiz dedi. . tehdit edilip usulsuz sorusturma gecirip magdur oldugumu anlattim.kisisel konu olmayan ne var ki hastanede ? idari iptal davasinda karsi taraf idare ?? boyle bisey normal mi?

arkadaslar idari soruşturma sonrasi binkarar cikti (cezadan bahsetmiyorum) .idari mahkeme surecini baslaticam. yurutmeyi durdurma talepli iptal davasi acilacak. sendika ilgilenmeyecegini soyledi açık açık.sebebi de hastanedeki kişisel tartisma sonucu olan bi sorusturma.mobinge girmiyor biz ilgilenmeyecegiz dedi. . tehdit edilip usulsuz sorusturma gecirip magdur oldugumu anlattim.kisisel konu olmayan ne var ki hastanede ? idari iptal davasinda karsi taraf idare ?? boyle bisey normal mi?