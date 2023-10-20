Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ekim 2023 16:04
hizmet birleştirme içi sgk dan aylardır gelmeyen hizmet dökümü.

personel işleri özelde çalıştıgım süreleri birleştirmek için sgk ya yazı yazıp hizmet dökümümü isteyeli 6 ay a yaklaştı hala cvp yok telefonları açmıyorlar uzak gidemiyorum. varmı aynı sıkıntıyı yaşayan çözüm önerisi olan.

Çok Yazılan Konular

Kadrolu sağlık personelinden sözleşmeli sağlık personeline kpss puanı ile atamaHizmet birleştirme+hizmet puanıArşiv araştırması,,,2.arşiv(tekrar) araştırmasıDoktor şikayeti hakkında3+1 in +1 i ne zaman tamamlanır?Eş tayini sonrası 15 günlük mehil müddetiSosyal hizmet ünvan değişikliği mülakatıÜnvan değişikliği yardımKara Düzenhizmet birlestirme ve izin

Sözlük

tansiyon 2 şeytanın vücut bulmuş hali 23 çöpçü 4 Üzüm 1 Atatürk 1 Kadınlar insandır bizler insanoğlu 1 israil 4 şahmeran 1 beyaz lahana 3 akfil 1

Son Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmazEskişehir'de düğünde terör örgütü propagandasına 23 gözaltıBorsa günü düşüşle tamamladıDEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerden 16'sı tutuklandıBitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti

Editörün Seçimi

Memur istifaDhmi 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?