Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ekim 2023 16:08
Sözleşmeli Gümrük Muhafazadan Sözleşmeli Sgk Buro Personelligine Geçiş

Arkadaşlar merhaba, başlıktaki gibi geçiş yapabilir miyim? Bugün açıklandı SGK Büro Personelligini kazandım bugün.


mratanamayan
Aday Memur
20 Ekim 2023 17:01

maaş farkı olmazmı

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