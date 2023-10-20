Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ekim 2023 16:16
İl İçi Hakkında
yaza il içine başvurabilmek için görev yaptığım okulda 3 yıl şartım var mı?

melcea
Genel Müdür
20 Ekim 2023 16:48

Sozlesme,kadro,norm fazlasi atamasi vb durumlari belirtirseniz daha iyi yardimci olunabilir.


Nergis3467
Aday Memur
20 Ekim 2023 17:32
kadroluyum hocam
melcea, 2 saat önce

Sozlesme,kadro,norm fazlasi atamasi vb durumlari belirtirseniz daha iyi yardimci olunabilir.

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