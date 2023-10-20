KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Ekim 2023 16:20
2023/6 ile atandım ama askerlik sorun olur mu ?

Askerlik tecilim bitti, şuan askere gitmem gerekiyor ama bugün atamam gerçekleşti ne yapmam lazım bilgisi olan var mı?


Mehmet-şeker
Şef
20 Ekim 2023 16:29

En iyisini kurumu arayıp sorman. Tecili bozdurmasaydın sıkıntı olmazdı ama bozdurdunuz için net birşey diyemeyiz


Asigmo
20 Ekim 2023 16:33

izmir sgk ya atandım ama gerekli evraklar ve kurumu nasıl öğrenebilirim?

Mehmet-şeker, 2 saat önce

En iyisini kurumu arayıp sorman. Tecili bozdurmasaydın sıkıntı olmazdı ama bozdurdunuz için net birşey diyemeyiz


Mehmet-şeker
Şef
20 Ekim 2023 17:06

Standığın kurumun web ine bak orda paylaşılır mutlaka

Asigmo, 2 saat önce

izmir sgk ya atandım ama gerekli evraklar ve kurumu nasıl öğrenebilirim?


kendinemüzisyen
Aday Memur
20 Ekim 2023 17:10

askerlikle beraber kuruma başvurunu yapman lazım. sorun olmaz merak etme. gelip kuruma evrakını ver


Asigmo
20 Ekim 2023 17:13

çok teşekkürler biraz rahatladım pazartesi kurumu arayıp ona göre askerlik işlemlerini de başlatayım o zaman

kendinemüzisyen, 2 saat önce

askerlikle beraber kuruma başvurunu yapman lazım. sorun olmaz merak etme. gelip kuruma evrakını ver


kendinemüzisyen
Aday Memur
20 Ekim 2023 17:14

bizim kurumda da başvuru yapıp askere giden oldu. ama evrak teslimini yapmalısın


kendinemüzisyen
Aday Memur
20 Ekim 2023 17:16

askerlik için muayene olmadıysan git tekrar uzattır. askerlik şubesini de ara bence


Asigmo
20 Ekim 2023 17:17

ne evrakından bahsediyoruz askerliğe gittiğime dair mi dilekçe falan mı vermem lazım tam olarak anlamadım. yeni atandım ne yapmam hangi evraklara ihtiyacım var tam olarak bilmiyorum da

kendinemüzisyen, 2 saat önce

bizim kurumda da başvuru yapıp askere giden oldu. ama evrak teslimini yapmalısın


Asigmo
20 Ekim 2023 17:18

Askerlik ile ilgili bir işlem başlatmadım ama tecilim tamamen bitti askerlik şubesine de çağırıldım. nasıl uzattırabilirim ki ?

kendinemüzisyen, 2 saat önce

askerlik için muayene olmadıysan git tekrar uzattır. askerlik şubesini de ara bence


Mehmet-şeker
Şef
20 Ekim 2023 18:02

Bence önce askerlik şubesine git durumu anlat mümkünse uzattır oranın cevabına göre İzmir sgk yı arar bir de oraya anlatırsın durumu.

Asigmo, 2 saat önce

Askerlik ile ilgili bir işlem başlatmadım ama tecilim tamamen bitti askerlik şubesine de çağırıldım. nasıl uzattırabilirim ki ?

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