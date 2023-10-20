Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


20 Ekim 2023 16:24
Öğretim Üyesi Muvafakat Süreci

Hocalarım merhaba. Bir devlet üniversitesinde halihazırda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışırken başka bir üniversitede açılan kadroyu (Dr. Öğr. Üyesi kadrosu) kazandığımızda oraya geçmek için muvafakata ihtiyaç oluyor. Muvafakatın verilmesinde sadece rektör mü karar veriyor, yoksa çalışılan bölümün başkanlığı veya dekanlık onayı da gerekiyor mu? Yani bölüm veya dekanlık uygun görmezse rektör muvafakat vermiyor/veremiyor mu? Teşekkürler..

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